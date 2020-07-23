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İlk defa üretimi yapılan 420 bin adet siraz balığı, Hazar Gölü'ne bırakıldı

İHA

İlk defa üretimi yapılan 420 bin adet siraz balığı, Hazar Gölü'ne bırakıldı

– Ülke genelinde ilk defa üretimi Elazığ’da yapılan 420 bin adet siraz balığı yavrusu Hazar Gölü’ne bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı TAGEM tarafından 2020 yılı ‘Göletlerin Balıklandırılması Programı’ kapsamında Elazığ Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ilk defa siraz balığı üretildi. Üretilen 420 bin yavru bugün Sivrice ilçesi Hazar Gölü’ne Vali Erkaya Yırık ve TAGEM Daire Başkanı Dr. Ali Ayar'ında katıldığı törenle bırakıldı. Programla mevcut balık tür çeşitliliğinin korunarak sürdürülebilir kılınması, bölgenin ekonomik gelişmişliğine ve halkın gölden faydalanmasına katkı sağlanması amaçlandığı bildirildi.
Hazar Gölü ve aynı zamanda bu bölgenin alabalık üretiminin yoğun olduğu bir yer olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, “Yaklaşık iki yıldır, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Merkezimizin yürütmekte olduğu balıklandırma ve balık türlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projenin sonucunun alındığı bir gündür. 420 bin Siraz balığı Hazar Gölü ile buluştu. Bu hepimizin büyük bir mutluluğu. Devletimizin vatandaşlarımıza yönetmiş olduğu tahsis ettiği imkanları, yatırımları vatandaşlarımızla buluşturmamız lazım. Bu buluşturmadaki her dakikalık geciktirme o kamu görevlileri üzerinde bir vebaldir. Arkadaşlarımız da büyük bir çalışma yapmışlar. İmkanlarımız elverişli. O zaman çalışmamız ve üretmemiz lazım” dedi.

“Avrupa’da tüketilen her üç balıktan bir tanesi Türkiye’de üretilmiştir”
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün 50’ye yakın Araştırma Enstitüsü ile Tüm Türkiye’ye yayılmış bir organizasyon olduğunu ifade eden TAGEM Daire Başkanı Dr. Ali Ayar, “Burada bir enstitümüz, birden fazla il sınırlarına hizmet verdiği için konumu bir il içerisinde olmuş olmakla beraber sorumluluk ve çalışma sahası 5 ila 30 ili kapsayan hizmet bölgeleri olabilmektedir. Burada TAGEM ve enstitüleri adeta bakanlığımızın bir lojistik destek merkezi durumundadır. Bakanlığımız 2023 yılında su ürünleri balıkçılık ihracatının hedefini 1 milyar dolar olarak hedeflemişti ancak biz o hedefe 2019 yılında ulaştık. Dolayısıyla 2023’teki ihracat hedefimiz cumhurbaşkanımızın da hedefi revize etmesiyle 2 milyar dolara çıkmış durumdadır. Ülkemizdeki su ürünleri ve balıkçılık sektörü de bu kapasiteyi yakalayacak alt yapısı ve bilgi birikimi vardır. Daha önceden avcılıkta yakalanan miktar öndeyken 600 bin tonu geçen şuanda toplam üretimimizde, üretimden, kafes balıkçılığından ya da çiftlik balıkçılığından elde edilen pay yüzde 60’a doğru gitmektedir. 2023’te de ihracat hedefimizde 2 milyar dolar. Su ürünleri konusundaki üretim hedefimiz de balıkta toplam 800 bin tondur. Avrupa’da tüketilen her üç balıktan bir tanesi Türkiye’de üretilmiştir. Dolaysıyla Avrupa’da önemli bir güce sahibiz. Burada da alabalığın başkenti olan Elazığ’a ikinci bir alternatif olarak Siraz balığının hem doğal kaynakları arasında takviye edilmesi hem de üreticiler arasında alternatif sunmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız da devam ediyor” şeklinde konuştu.
Son 4 yılda enstitüde ilkleri yaşadıklarını belirten Enstitü Müdürü Özkan Özbay ise, “Üretim birimimizin iki sene önce faaliyete geçmesinden sonra geçen sene 2 milyon 450 bin adet sazan üretip Elazığ ve etrafındaki 9 tane baraj gölüne saldık. Bu şekilde son 4 yılda üretim ve ARGE yönümüzü biraz daha ön plana çıkarttık. Siraz balığına da önce Sivrice’de daha önce 2’si rutin olmak üzere toplamda 8 tane proje yapmıştık. Gördük ki, bir stok var ancak stoklarımıza av baskısı ve ölümler nedeniyle gitgide azalmakta. Turizm ile anılan Sivrice’mizi nasıl bir balıkçı kenti yaparız diye düşünürken TAGEM’e balıklandırma amaçlı üretim olanaklarını araştırması adı altında güdümlü bir proje sunduk. Zor bir balıktı. Şimdiye kadar Türkiye’de balıklandırma amaçlı üretimi yapılmamış balıktı. Bu sene üretimiz geçekleştirdik. 420 bin adet üretim gerçekleşti. Bunu yaklaşık 2 ay besleyip 3 gram haline getirdik. Biz ancak doğaya olan borcumuzu bu şekilde binlerce kat geri iade edecek duruma geldik” diye konuştu.
Programa Vali Erkaya Yırık, TAGEM Daire Başkanı Dr. Ali Ayar, Sivrice Kaymakamı Mustafa Gül, Enstitü İl Müdürü Özkan Özbay, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, TKDK İl Müdürü İbrahim Sertaç Yılmaz ve kurum müdürleri katıldı.

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