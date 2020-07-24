Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye başladı Elazığ depreminin üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen 19 şantiye alanında 9 bin 504 konut belirli bir seviyeye kadar yükseldi, bazıları bitme aşamasına yaklaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye başladı Elazığ depreminin üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen 19 şantiye alanında 9 bin 504 konut belirli bir seviyeye kadar yükseldi, bazıları bitme aşamasına yaklaştı

İHA

Elazığ'da meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce ağır hasarlı binanın olduğu depremin üzerinden 6 ay geçerken, yaraların sarılması kapsamında inşası başlatılan yeni konutlar hızla yükseldi. Kent genelinde şuana kadar 13 bin 314 konut ve iş yerinden oluşan 27 ihale gerçekleşti, 9 bin 504 konut ise hızla yükselerek belirli seviyeye geldi.

Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye başladı Elazığ depreminin üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen 19 şantiye alanında 9 bin 504 konut belirli bir seviyeye kadar yükseldi, bazıları bitme aşamasına yaklaştı

Elazığ’da meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce ağır hasarlı binanın olduğu depremin üzerinden 6 ay geçerken, yaraların sarılması kapsamında inşası başlatılan yeni konutlar hızla yükseldi. Kent genelinde şuana kadar 13 bin 314 konut ve iş yerinden oluşan 27 ihale gerçekleşti, 9 bin 504 konut ise hızla yükselerek belirli seviyeye geldi.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 19 bin 800 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Kent genelinde şuana kadar toplu konutların yapılması için 27 ihale ile 13 bin 314 konut ve iş yerinin yapılması için start verildi. İhale sonrası iş başı yapılan 19 şantiye alanında başlanan 9 bin 504 konutun yapımı ise hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapımı devam eden konutların büyük bir kısmının yıl sonuna kadar tamamlanarak vatandaşlara teslim edileceği bildirildi. Öte yandan yıkım çalışmalarının sürdüğü kentte şuana kadar ağır hasarlı yapılardan 3 bin konutun yıkımı gerçekleştirildi.

13 bin 314 konutun ihalesi yapıldı
Bugüne kadar 27 tane ihalenin yapıldığını belirten Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinçci, “Bunların 19 tane şantiyesi başlanmış durumda. Elazığ’da şuana kadar devam eden 9 bin 504 tane TOKİ tarafından konut iş yerinin yapımları devam ediyor. 27 tane inşaat 19 tane şantiye alanına denk geliyor" dedi.
Toplam 13 bin 314 konut ve iş yeri için 27 ihale yapıldığını anımsatan Pirinçci, “İnşallah depremin birinci yılında bakanımızın da talimat verdiği gibi 19 bin 800 civarında konut ve iş yeri Elazığ halkına kazandırılacak. Bu yıl sonuna kadar belli bir kısmı kavuşturulacak depremin birinci yılında vatandaşlarımızın bu anlamdaki mağduriyetleri giderilmiş olacaktır. Elazığ’da 19 tane şantiyede çalışmalar hızlı bir şekilde devam ederken bir yandan da TOKİ tarafından ihaleler yapılıyor. Biz aynı zamanda ağır hasarlı binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonuyla Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdare ile müdürlük olarak yıkım çalışmalarına devam ediyoruz. Şuana kadar 3 bin konutu yıkmış durumdayız” dedi.

Bazı konutlar bitme aşamasına geldi
Şantiye Şefi Oktay Ağan, “Bizmişen deprem konutları 781 konut olup 5 kapıcı dairesi ile 4 mescitli blok var. Mart ayı itibariyle temele ilk kazmayı vurduk. 4 ay süre zarfında şuanda görüldüğü üzere kaba inşaatımız komple bitmiş. İnce işlerde 9 blok haricinde dış cephelerde 30 blokta dış cephe imalatları bir kısmı sökülmüş ve iskelelerimiz mevcut. Çalışmalar devam ediyor. Dış ve iç cephe aynı anda ve hızlı bir şekilde şuan itibariyle yüzde 62 seviyelerine ulaşmış bulunmaktayız. Hedeflenen süre zarfında 14 Eylül tarihinde, göründüğü kadarıyla, işimiz bitme aşamasına gelecektir, bitecektir. Bu tarihte de bitirip teslim etmek boynumuzun borcudur” dedi.
Ağan, “Aynı zamanda altyapı imalatı da devam ediyor, yüzde 70 seviyesinde. Şuan itibariyle yol imalatları başlamış, terasman kodlarına gelmişiz. Bayramdan sonra doğalgaz imalatları başlayacak ve ardından da peyzaj imalatı yapılacak. 15 Ağustos itibariyle tüm dış cephelerimiz, çatı imalatlarımız bitiyor. Sadece peyzaj ile doğalgaz imalatımız ve yol kaplaması olmak şartıyla çalışmalara devam edilecek ve 14 Eylül itibariyle de inşallah işi bitirmiş olacağız. Şuan bin 150 kişi ile çalışmalarımız devam ediyor. Peyzaj imalatlarına da bir aylık bir süre koyduk. Bu süreden sonra da bir aksilik çıkmadığı sürece hedefimize ulaşacağız gibi görünüyor. Sürekli ihaleler çıkıyor. Zannedersem 17 ihale oldu. Herkes hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yılsonu itibariyle 10 bin ile 13 bin arasında konut bitecek gibi görünüyor” diye bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da 420 bin siraz balığı suya bırakıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 420 bin siraz balığı suya bırakıldı
İlk defa üretimi yapılan 420 bin adet siraz balığı, Hazar Gölü'ne bırakıldı
YEREL HABERLER İlk defa üretimi yapılan 420 bin adet siraz balığı, ...
Başkan Şerifoğulları, “Devam eden çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları, “Devam eden çalışmalarımızı en ...
Elazığ’da yıkım ihalesi yapılacak
YEREL HABERLER Elazığ’da yıkım ihalesi yapılacak
Elazığ'da kaybolan 300 küçükbaşı jandarma buldu
YEREL HABERLER Elazığ'da kaybolan 300 küçükbaşı jandarma buldu
Kayıp olan 300 adet küçükbaş hayvan drone ile bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olan 300 adet küçükbaş hayvan drone ile bulundu
Uzmanından sağlıklı yaz içeceği tarifi, soğuk ve doğal yeşil çay
YEREL HABERLER Uzmanından sağlıklı yaz içeceği tarifi, soğuk ve ...
41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin raporu yayımlandı
YEREL HABERLER 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin ...
Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele
YEREL HABERLER Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele
Elazığ'da kadınlar Pınar Gültekin için bir araya geldi
YEREL HABERLER Elazığ'da kadınlar Pınar Gültekin için bir araya ...
Elazığ'da bir köy güneş enerjisi ile suya kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ'da bir köy güneş enerjisi ile suya kavuştu
Teknik Direktör Eriş: “Antrenmanlara erken başlamamız büyük avantaj”
YEREL HABERLER Teknik Direktör Eriş: “Antrenmanlara erken başlamamız ...
Elazığ'da öğrencilere eğitim seti dağıtıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da öğrencilere eğitim seti dağıtıldı
Elazığ’da leyleklerin yavruları büyüdü, göç hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da leyleklerin yavruları büyüdü, göç hazırlığı ...
Gövdesinden meyve veren ağaç uzmanların ilgisini çekti
YEREL HABERLER Gövdesinden meyve veren ağaç uzmanların ilgisini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X