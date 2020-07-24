Elazığ'da aranan 2 kişi, saklandıkları çadırda yakalandı

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serdar ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çok sayıda suçtan aranan 2 kişi, dağlık arazide kurdukları çadırda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 14 ayrı suçtan 2016 yılından beri aranan A.A. ile 4 ayrı suçtan 2011 yılından beri aranan C.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. JASAT tarafından yapılan istihbari çalışma sonrası A.A. ve C.A.'nın, dağlık arazide kurdukları çadırda saklandıkları belirlendi. Yerleri tespit edilen A.A. ve C.A, JASAT ekibi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-07-24 12:32:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.