Elazığ’da kurban satış ve kesim yerleri hazırlanıyor

Elazığ Belediyesi tarafından 2 noktada kurumu yapılmaya başlandığı belirtilen kurban satış ve kesim yerlerindeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da pandemi tedbirleri kapsamında yürütülen Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda Ataşehir Mahallesi Galericiler Sitesi yanı ile Hicret Mahallesi yeni terminal alanı yanında kurban satış ve kesim alanları oluşturulması kararlaştırıldı. Bunun üzerine başlatılan çalışmalar yoğun şekilde devam ederken, vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri hijyenik ortamlar hazırlandığı belirtildi.

Aynı zamanda Covid19 tedbirleri kapsamında yoğunluğun yaşanmaması, kesimlerin daha düzenli yapılması ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla kurban kesim noktalarında randevu sistemi uygulanacağı bildirildi. Oluşturulan randevu sistemi doğrultusunda aynı anda 100 adet kurban kesimi yapılacağı aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada,"Pandemi tedbirleri kapsamında hayvan satış noktalarında 2 metre ve kesim alanlarında ise 1.5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilerek maske takmak zorunlu olacak. Hayvan satış alanının etrafı tel örgülerle sınırlandırılarak, hayvan ve insanların girişçıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturuldu. Satış ve kesim alanlarının girişleri ile alan içerisinde belirlenen noktalarda el antiseptiği bulundurulacak. Alan içinde el yıkama lavaboları oluşturularak sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulması sağlanacak. Hayvan pazarları ve kesim yerlerinin girişlerinde satıcı ve vatandaşların ateşi ölçülecek, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların girişlerine izin verilmeyecek. Hayvan satış ve kesim alanlarının giriş kapılarına pandemiden korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılacak, bilgilendirici broşürler dağıtılacak" denildi.

Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için sürekli uyarıların yapılacağı vurgulanan açıklamada, " Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulacak. Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olacak. Oluşturulan kurban satış ve kesim noktaları dışında kamusal alanlarda kurban kesimine izin verilmeyecek. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlara ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 88 bin TL idari para cezası uygulanacak.Özel mülk alanında kurban kesimi yaparak kurban atıklarını sokak, cadde ve parklarda bırakanlara da gerekli yasal yaptırımlar uygulanarak idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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