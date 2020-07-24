FÜ Tıp Fakültesi epilepsi pili ameliyatında merkez oldu, 50’inci operasyon yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FÜ Tıp Fakültesi epilepsi pili ameliyatında merkez oldu, 50’inci operasyon yapıldı

İHA

FÜ Tıp Fakültesi epilepsi pili ameliyatında merkez oldu, 50’inci operasyon yapıldı

Elazığ'da pandemi sürecinde "epilepsi pili" ameliyatlarına ara vermeden devam ederek birçok ilden gelen hastalar için hem bir merkez hem de umut olan Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, 50’nci operasyon yapıldı.
FÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda 7 ay önce kurulan klinikle epilepsi hastaları için pil takma ameliyatlarına başlandı. Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle ameliyatlarına ara vermeyen hastane, bu süreçte hem Elazığ'dan hem çevre iller başta olmak üzere Ankara, Sakarya, Çankırı, Çorum, Adana ve Gaziantep gibi yaklaşık 32 ilden gelen hastalara da hizmet verdi. Cihazdan, tüm sağlık giderlerine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan masraflar sayesinde hastalar ücret ödemeden sağlığına kavuştu. 50'inci ameliyatın da başarılı bir şekilde yapıldığı hastanede FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirbağ, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Müngen, Çocuk Nöroloji Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Kırk ile Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Öztürk basın toplantısı ile bilgi verdi. Ara vermeden ve hastalar sıra beklemeden operasyonlarının yapıldığı ve 1 gün sonra taburcu edilerek eve gönderildiğini belirtilirken, bugün itibariyle 50’nci hasta tedavi edilerek taburcu edildiği aktarıldı.

"Kısa sürede 50 operasyon Türkiye rekoru olarak görülüyor"
FÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ‘Epilepsi Pili Ameliyatı’ uygulaması yönünden dünyada sayılı merkezler arasından olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirbağ, “Havale geçiren ve tıbben epilepsi dediğimiz hastalarda farklı bir tedavi yöntemi veya tedavinin destekleyici bir yöntem olarak ‘Epilepsi Pili Ameliyatı’ uygulaması başlatılmıştı. Bu epilepsi pili ile özellikle pilin sürekli kalıcı olması olası riskleri aza indirmiş olacak. Ekim ayından bugüne kadar yaklaşık 50 vaka ameliyatı gerçekleştirildi. Bu sayı bir Türkiye rekoru olarak görülüyor. Bilgimiz dahilinde bu kısa sürede bu kadar vakaya rastlanan dünyada bir veya iki merkez ya vardır ya da yoktur” dedi.

800 bin civarında epilepsi hastası mevcut
Epilepsi hastalığının toplumda ortalama yüzde 1 sıklığında görülen bir hastalık olduğuna dikkat çeken FÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Müngen, "Çok görülen bir hastalık. Türkiye nüfusunun yaklaşık 800 bin civarında epilepsi hastası mevcut. Epilepsi hastalarının dünya genelinde durumu şudur. Yüzde 70 kadarı ilaç tedavisi ile hallolmaktadır. Bu yüzdeliğin belli önemli bir kısmı belli bir dönem ilaç kullandıktan sonra kalıcı olarak nöbetleri kesilmekte, ilacını bırakmakta ve tamamen düzelmektedir. Fakat yüzde 30’luk grupta durum böyle değil. Bu gruptaki hastalar maalesef ne kadar ilaç tedavisi verirsek verelim, nöbetlerini istediğimiz kadar kontrol altına alamıyoruz. Bun karşı epilepsi pili burada çok daha kullanımı kolay, çok daha büyük hasta grubuna uygulanabilecek bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

"50'inci epilepsi pili ameliyatımızı gerçekleştirdik"
FÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sait Öztürk ise, “Ekim 2019 tarihinde başlamış olduğumuz epilepsi pili ameliyatlarımıza Temmuz 2020, bugün itibariyle 50’nci epilepsi pili ameliyatımızı hastanemizde gerçekleştirdik. Ülkemizde yapılan ameliyatlar ama maalesef çok yaygın yapılan ameliyatlar değil ve bu hastalarda ciddi mağduriyetler görülmektedir. Biz özellikle pandemi sürecinde bu hastaların ve ailelerinin çekmiş olduğu sosyal sıkıntıları göz önünde bulundurarak bu ameliyatlarımızı özenli bir şekilde, hijyen ve maske kurallarına uymak kaydıyla devam ettik” diye bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da kurban satış ve kesim yerleri hazırlanıyor
YEREL HABERLER Elazığ’da kurban satış ve kesim yerleri hazırlanıyor
Elazığ'da aranan 2 kişi, saklandıkları çadırda yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da aranan 2 kişi, saklandıkları çadırda ...
Kılınç,"5 bin kardeşimizin bayramlık ihtiyacını karşılayacağız"
YEREL HABERLER Kılınç,"5 bin kardeşimizin bayramlık ihtiyacını ...
Elazığ'da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, ...
Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye başladı Elazığ depreminin üzerinden henüz 6 ay geçmesine rağmen 19 şantiye alanında 9 bin 504 konut belirli bir seviyeye kadar yükseldi, bazıları bitme aşamasına yaklaştı
YEREL HABERLER Depremden 6 ay geçti, binlerce konut yükselmeye ...
Elazığ'da 420 bin siraz balığı suya bırakıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 420 bin siraz balığı suya bırakıldı
İlk defa üretimi yapılan 420 bin adet siraz balığı, Hazar Gölü'ne bırakıldı
YEREL HABERLER İlk defa üretimi yapılan 420 bin adet siraz balığı, ...
Başkan Şerifoğulları, “Devam eden çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları, “Devam eden çalışmalarımızı en ...
Elazığ’da yıkım ihalesi yapılacak
YEREL HABERLER Elazığ’da yıkım ihalesi yapılacak
Elazığ'da kaybolan 300 küçükbaşı jandarma buldu
YEREL HABERLER Elazığ'da kaybolan 300 küçükbaşı jandarma buldu
Kayıp olan 300 adet küçükbaş hayvan drone ile bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olan 300 adet küçükbaş hayvan drone ile bulundu
Uzmanından sağlıklı yaz içeceği tarifi, soğuk ve doğal yeşil çay
YEREL HABERLER Uzmanından sağlıklı yaz içeceği tarifi, soğuk ve ...
41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin raporu yayımlandı
YEREL HABERLER 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin ...
Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele
YEREL HABERLER Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele
Elazığ'da kadınlar Pınar Gültekin için bir araya geldi
YEREL HABERLER Elazığ'da kadınlar Pınar Gültekin için bir araya ...
Elazığ'da bir köy güneş enerjisi ile suya kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ'da bir köy güneş enerjisi ile suya kavuştu
Teknik Direktör Eriş: “Antrenmanlara erken başlamamız büyük avantaj”
YEREL HABERLER Teknik Direktör Eriş: “Antrenmanlara erken başlamamız ...
Elazığ'da öğrencilere eğitim seti dağıtıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da öğrencilere eğitim seti dağıtıldı
Elazığ’da leyleklerin yavruları büyüdü, göç hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da leyleklerin yavruları büyüdü, göç hazırlığı ...
Gövdesinden meyve veren ağaç uzmanların ilgisini çekti
YEREL HABERLER Gövdesinden meyve veren ağaç uzmanların ilgisini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X