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Elazığ İl Özel İdare, Olcay Orak ile devam kararı aldı

İHA

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare, Başantenör Olcay Orak ile yeniden anlaşma sağladı.

Elazığ İl Özel İdare, Olcay Orak ile devam kararı aldı

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare, Başantenör Olcay Orak ile yeniden anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz günlerde olağanüstü genel kurulunu gerçekleştiren ve yönetim değişikliğine giden Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda geçtiğimiz sezon takımın başında olan Olcay Orak ile yeniden anlaşmaya varıldı.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Olcay Orak ile yolumuza devam ediyoruz. Hep birlikte nice başarılara. Şehrimize ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.

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