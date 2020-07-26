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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bıçak bileme ustalarının ‘Kurban Bayramı’ mesaisi

İHA

Bıçak bileme ustalarının ‘Kurban Bayramı’ mesaisi

Elazığ'da bıçak bileme ustaları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kurban Bayramı nedeniyle çarşılarda yoğunluk başladı. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçak ve satır gibi aletlerini biletmek için ustaların yolunu tuttu. Bıçak satıcıları ve bileyicileri de tam mesai ile artan talepleri karşılamaya çalışıyor. Kaliteli kurbanlık bıçak fiyatlarının 35 ile 50 TL arasında değiştiğini ifade eden 16 yıllık bileme ustası Turan Kehya, Elazığ’da yaşanan deprem ve akabinde tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına korona virüs salgını nedeniyle bilemede geçen seneki fiyat üzerinden 4 TL aldıklarını belirtti. Yoğun bir mesai harcadıklarını ve gelen siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini belirten Kehya, “16 yıldır bu mesleği, bıçak bileme ve imalatını yapıyorum. Kurban Bayramı sebebiyle yoğunluk var. Şu anda gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Köylerden geleni de var, ilçelerden geleni de. Herkes burayı biliyor ve şu an çok yoğunuz. Sabah saat 7 gibi geliyoruz, işin yoğunluğuna göre bazen gece bire kadar çalışıyoruz” dedi.
Geçen seneki fiyatlarında sabit kalarak satış yaptıklarını söyleyen Kehya, “Geçen sene bileme fiyatları 4 liraydı. Elazığ, bir deprem yaşadı, üzerine bir da hastalık çıktı. Malatya ve birçok ilde bilemeyi 6 lira yapmışlar fakat burada fiyatı ben belirledim ve tekrar 4 liradan devam ettirdik. Elazığ, bu zor süreci atlatana kadar bilemeye 4 liradan devam edeceğiz ve vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız” diye konuştu.
İleriki günlerde gelecek destekle çalışanlarda sayıyı iki katına çıkaracaklarını ve en büyük isteklerinin vatandaşların bilemeyi son güne bırakmamaları olduğunu dile getiren Kehya, “Şu anda 23 kişi çalışıyoruz ama yaklaşık 6 arkadaş yardıma gelecek. Her geçen gün daha da yoğunlaşacak. Hemşehrilerimizden ricamız bu işi son günlere bırakmamaları. Bıçaklarını erken getirmelerini temenni ediyoruz. Çünkü daha itinalı ve temiz olur. Hem kalabalığa kalmaz hem de bu hastalık sürecinde dükkanda fazla sıkışıklık olmaz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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