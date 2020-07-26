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Cenaze dönüşü araç uçuruma yuvarlandı, 3 kardeş öldü Kaza kardeşlerden uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan aramayla 6 saat sonra ortaya çıktı

İHA

Elazığ'da cenaze dönüşü 100 metrelik uçuruma yuvarlanan araç içinde bulunan 3 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze dönüşü araç uçuruma yuvarlandı, 3 kardeş öldü Kaza kardeşlerden uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan aramayla 6 saat sonra ortaya çıktı

Elazığ'da cenaze dönüşü 100 metrelik uçuruma yuvarlanan araç içinde bulunan 3 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Sivrice ilçesi Sürek köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet (70), Suat (55), ve Habip (60), kardeşler Yoncapınar köyünden Sürek köyüne akrabalarının cenazesine gitti. Cenaze defninin ardından öğle saatlerinde kardeşler Suat Alkan idaresindeki 23 TD 321 plakalı otomobille dönüşe geçti. Dönüş yolunda sürücü Alkan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. 3 kardeşten uzun süre haber alamayınca yakınları köy ve yollarda arama yaptı. Arama sırasında saat 18.30 sularında uçuruma yuvarlanan araç fark edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kardeşin de hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından kardeşlerin cansız bedeni ekipler tarafından uçurumdaki araçtan çıkartıldı.
Acı haberi alan kardeşlerin yakınları kaza yerine gelerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.
Kaza ile ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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