Elazığ'da ateşin kahramanı itfaiyeciler, haftada 160 yangına müdahale ediyor Yaz mevsimi ile birlikte her gün çok sayıda yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, son aylarda her haftada ortalama 160 yangına müdahale ederek, hem can hem de mal kaybını önlemeye çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da ateşin kahramanı itfaiyeciler, haftada 160 yangına müdahale ediyor Yaz mevsimi ile birlikte her gün çok sayıda yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, son aylarda her haftada ortalama 160 yangına müdahale ederek, hem can hem de mal kaybını önlemeye çalışıyor

İHA

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yaz ile birlikte yangınlar arttı, ateşin kahramanları olarak bilinen itfaiye ekipleri yoğun mesai harcamaya başladı. 24 saat esasına göre çalışan itfaiye ekipleri, kentte son aylarda her hafta yaklaşık 160 yangına müdahale etmeye başladı.

Elazığ'da ateşin kahramanı itfaiyeciler, haftada 160 yangına müdahale ediyor Yaz mevsimi ile birlikte her gün çok sayıda yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, son aylarda her haftada ortalama 160 yangına müdahale ederek, hem can hem de mal kaybını önlemeye çalışıyor

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yaz ile birlikte yangınlar arttı, ateşin kahramanları olarak bilinen itfaiye ekipleri yoğun mesai harcamaya başladı. 24 saat esasına göre çalışan itfaiye ekipleri, kentte son aylarda her hafta yaklaşık 160 yangına müdahale etmeye başladı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülke genelinde yaz nedeniyle yangınlar arttı. Elazığ’da da son haftalarda günlük 2025 yangın, haftada ise 160’ın üzerinde yangın meydana gelmeye başladı. Yangınların çoğunluğunun anız ve ağır hasarlı binalarda olduğu öğrenildi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde bulunan 110 kişilik ekip de 24 saat aralıksız görev başında kalarak yangınlara zamanında müdahale ederek hem can hem de mal kaybının önlenmesi için yoğun mesai harcıyor. Avrupa standartlarında ekipmanlara sahip olan itfaiye ekipleri, yangın ihbarı ile birlikte zaman kaybetmeden olay yerine giderek canlarını tehlikeye atıp mücadelesini veriyor.
Yaz mevsimi dolayısıyla yangınlarda büyük bir artış olduğunu belirten İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, “Arazi ve depremden sonra ağır hasarlı binalarda meydana gelen yangınlar oldu. Yangının çıkması için burada her türlü ortam müsait. Sıcaklıklar 40 derecenin üstünde özellikle güneşteki sıcaklıklar 45 dereceyi buluyor. Bir sigara izmariti, cam şişe veya arazide yakılmış bir piknik ateşi olsun bunlar yangınlara davetiye çıkarmakta. Biz bu konularda vatandaşlarımızı zaman zaman uyarmaktayız. Özellikle yaz mevsimi dikkatli olalım. Ormanlarımız, arazilerimiz, evlerimiz ve araçlarımız yanmasın. Araçlarda özellikle cam şişeler bırakmayalım. Onlar zaman zaman mercek vazifesi görmekte ve yangınlara davetiye çıkarmaktadır. Bunun dışında sigaramızı içtikten sonra söndürmeden kesinlikle dışarı atmayalım. Yangının çıkması için zaten her türlü ortam müsait dikkatli olup tedbirlerimizi en üst seviyede tutalım. Tedbir hem kendi can ve mal güvenliğimiz açısından hem de milli servet açısından son derece önemli. Bu kurallara riayet edersek mutlaka bunun faydasını göreceğiz" dedi.

"Avrupa standartlarında bir itfaiyeye sahibiz"
Elazığ’da büyük bir deprem yaşandığını ve ağır hasarlı binalarda da zaman zaman yangınlar olduğunu dile getiren Başgün, "Bu yangınlar hem tehlikeli hem de personelimiz içeri girdiği zaman risk altında oldukları için mümkün mertebe dışarıdan müdahale etmeye çalışıyoruz. Elazığ Belediyesi Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın desteği ile Avrupa standartlarında bir itfaiyeye sahibiz. Ekibimiz son derece tecrübeli. Şu anda Avrupa’daki bir itfaiyeci hangi araç gereç malzemesini kullanıyorsa yangına müdahale ederken hangi koruyucu malzemeleri kullanıyorsa biz de Elazığ İtfaiyesi olarak onları kullanıyoruz. Günde 20’nin üzerinde yangına müdahale ediyoruz. Yangınların bu kadar fazla olması bizleri de yormakta. Zaman zaman tüm personellerimizi toplayıp yangınlara müdahale ediyoruz. En önemli şeylerden birisi tedbirdir. Evlerde tüplerimizden tutun doğalgazımıza kadar araçlarımızda alacağımız önlemlere kadar dikkat etmemiz lazım. Mutlaka araçlarımızda yangın söndürme tüpü bulunduralım. Çatılarda yanıcı maddeleri bulundurmayalım. Tedbirlerimizi alırsak yangınların büyük bir ölçüde önüne geçmiş oluruz. Geçen hafta 168 yangına müdahale ettik. 37 kurtarma faaliyeti yürüttük. 27 tane ruhsat verdik. İtfaiye yoğun bir şekilde bu konularda faaliyet göstermektedir. 168 yangın az değil. Bir hafta içerisinde çıkan yangınların kimisi zaten çok büyük oluyor. Güçlü bir itfaiyemiz var. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 24 saat teyakkuzda beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele
15 yıldır taşıdığı böbrek taşlarından 2 saatlik operasyonla kurtuldu
YEREL HABERLER 15 yıldır taşıdığı böbrek taşlarından 2 saatlik ...
Elazığ’da "Sarıkız" örümceği görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ’da "Sarıkız" örümceği görüntülendi
Elazığ'da trafik kazasında, uzman çavuş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elazığ'da trafik kazasında, uzman çavuş hayatını ...
Elazığ'da otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kardeş öldü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kardeş ...
Elazığ'da otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kardeş öldü 
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobil uçurumdan yuvarlandı, 3 kardeş ...
Cenaze dönüşü araç uçuruma yuvarlandı, 3 kardeş öldü Kaza kardeşlerden uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan aramayla 6 saat sonra ortaya çıktı
YEREL HABERLER Cenaze dönüşü araç uçuruma yuvarlandı, 3 kardeş ...
Bıçak bileme ustalarının ‘Kurban Bayramı’ mesaisi
YEREL HABERLER Bıçak bileme ustalarının ‘Kurban Bayramı’ mesaisi
Elazığ İl Özel İdare, Olcay Orak ile devam kararı aldı
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare, Olcay Orak ile devam kararı ...
Elazığ'da Samyeli bal rekoltesini düşürdü
YEREL HABERLER Elazığ'da Samyeli bal rekoltesini düşürdü
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X