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Elazığ’da araç yangını

İHA

Elazığ'da, hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ’da araç yangını

Elazığ’da, hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, ElazığBingöl karayolu Zenteriç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. idaresindeki 23 FE 188 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçtan inen sürücü, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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