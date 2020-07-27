Elazığlı Kore gazisi 89 yaşında hayatını kaybetti

Elazığ'da hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kora gazisi Şükrü Yılmaz'ın naaşı köyünde toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, Kore Gazisi Şükrü Yılmaz (89), rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gazi Yılmaz'ın naaşı Türk bayrağına sarılarak ikamet ettiği Kovancılar ilçesi Karınca Köyü'ne götürüldü. Burada köy camisinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı köy mezarlığına defin edildi.
Cenaze törenine 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Kaymakam Vekili Eyüp Batuhan Ciğerci, ilçe protokolü, askeri erkan, vatandaşlar ve yakınları katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.