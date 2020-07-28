Elazığ Belediyespor futbolcu seçmeleri yapacak

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Elazığ Belediyespor, profesyonel takım bünyesine dahil edilmek üzere futbolcu seçmeleri gerçekleştireceği bildirildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, yeni sezon öncesi futbolcu seçmeleri yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada;Profesyonel Futbol Takımımız, futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek. 29 Temmuz Çarşamba saat 16.00'da kulüp tesislerimizde gerçekleştirilecek olan seçmelere 2000,2001,2002,2003 ve 2004 doğumlu futbolcular katılabilecektir” denildi.

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