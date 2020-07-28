Elazığ’da açık hava sineması etkinliği

Elazığ’da düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde vatandaşlar, hem keyifli dakikalar geçirdi hem de güzel havanın tadını çıkardı.



Elazığ Belediyesi tarafından açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda Valilik Meydanı'na 40 metre kare büyüklüğünde led ekran ve sosyal mesafeye kuralına uygun olarak masalar kuruldu. Sıcak havanın yerini akşam serinliğine bıraktığı kentte alana gelenler açık havada film izledi. Arkadaşıyla gezmek içim dışarı çıktığını dile getiren Okan Aydemir, “Şansa belediyemizin düzenlediği açık hava sinemasına denk geldik. Düğün Dernek filmini izledik. Çok güzel bir film. Bayağı yoğunluk var. Sosyal mesafe kuralına da uyuluyor. Çok güzel bir etkinlik. Çok beğendik. Umarım devamı gelir” dedi.



Etkinliği sosyal medyadan duyduğunu aktaran Kadir Yurdakul ise, “Valilik Meydanı'nda açık hava sineması var diye gördük. Geldik ve çok güzel. Elazığ usulü kürsülerde oturuyoruz. Bu da ayrı bir zevk veriyor. Açık havada izlemek daha keyifli oldu. Hava da çok güzel. Neşemiz yerine geldi. Pandemi sürecinde tüm vatandaşlara moral oldu” diye konuştu.

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