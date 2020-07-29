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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

DHA

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi Ergenekon Sokak'ta meydana geldi. Murat Çınar yönetimindeki 38 LG 873 plakalı otomobil, önüne çıkan yayaya çarpmamak için fren yapınca, arkasından gelen Cuma Kul idaresindeki 23 AJ 056 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobildeki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-07-28 23:54:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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