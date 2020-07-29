Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

"Daha dün gibi..."

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi Ergenekon Sokak'ta meydana geldi. Murat Çınar yönetimindeki 38 LG 873 plakalı otomobil, önüne çıkan yayaya çarpmamak için fren yapınca, arkasından gelen Cuma Kul idaresindeki 23 AJ 056 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki otomobildeki 4 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-07-28 23:54:37



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