Elazığ’da bayramda ulaşım ücretsiz

"Daha dün gibi..."

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Elazığ’da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla belediyemize ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca Arefe günü de mezarlık ziyaretinde bulunacak vatandaşlar için Asri, Harput ve Gülmez mezarlığına ulaşım hizmetleri ücretsiz sunulacaktır” denildi.

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