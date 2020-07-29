Elazığ'da polis, kurban pazarında sahte para uyarısı yaptı

Elazığ’da polis, kurban pazarındaki satıcıları sahte paraya karşı uyardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İl Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik önlemleri arttırıldı. Kentte Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kurban pazarlarında yaşanabilecek sahte para ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için ise satıcıları bilgilendirdi. Satıcıları tek tek dolaşan ve broşürler dağıtan ekipler, paranın sahte olduğunu ve nasıl anlayabileceklerini detaylı şekilde anlattı.

Emniyet ekiplerinin kendilerini sahte para konusunda bilgilendirdiklerini aktaran Mevlüt Yılmaz, “Maalesef burada o konuyu dikkate alan fazla kişi yoktu. 1015 bin liraya tosun sattığı zaman vatandaş parasını cebine koyup hemen eve gidiyor. Paranın sahte veya sağlam olduğuna bakmıyorlar. Emniyet yetkilileri bizi bilgilendirdiği için çok teşekkür ederiz” dedi.

Sahte paradan korktuklarını ifade eden Şemsettin Yalçın ise, “Çünkü bu işte büyük paralar dönüyor. Bir sığır 1015 bin liradır. Aşağı yukarı herkesin 3040 tane sığırı var. Bunun içine sahte parayı kattıkları zaman anlayabilmemiz imkansız gibi bir şey oluyor. Tek temennimiz devletimizin burada birkaç kişiyi görevlendirerek sahte parayı önlemesidir. Emniyet ekiplerimiz sağ olsun gelip bizi burada bilgilendirdiler. Devletimize teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

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