Başkan Şerifoğulları, “Kentimizde yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarımız devam ediyor”

Elazığ’da yaşam kalitesini artırmak adına çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yaşanabilir bir şehir inşa etme yolunda çalışmaların süreceğini söyledi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kurban Bayramı öncesinde birim müdürleriyle birlikte şehir genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Gün boyu şehir genelinde pek çok mahalleyi ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, vatandaşları dinleyerek eksikleri yerinde tespit etti. Şerifoğulları, sorunların çözümü ve taleplerin ivedilikle giderilmesi için birim müdürlerine talimatlarda bulundu.

Şehir genelinde yürütülen yeni yol çalışmalarını da inceleyen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Elazığımızda yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede her geçen gün gelişen şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda yol çalışmalarımız da devam ediyor. Mevcut yollarımıza konfor kazandırırken, yeni yol çalışmalarımız ve yol genişletme çalışmalarımız da devam ediyor. Hedefimiz 5 yılın sonunda trafik sorunlarını çözmüş bir şehir oluşturmaktır. Elazığ’ımız yollarıyla, kaldırımlarıyla geleceğin gelişmiş, modern ve kimlikli şehirleri arasında yerini alacaktır. Yaşanabilir bir şehir inşa etme yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Şehrin doğu kesimine prestijli bir yaşam alanı kazandıracak projenin tamamlanmasıyla, vatandaşların konforlu bir dinlenme alanına kavuşacağını dile getiren Başkan Şerifoğulları, “Ulukent Mahallesi Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım Projemiz, toplam 37 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek. Proje kapsamında alanda 27 bin metrekare yeşil alan, 248 metrekare çocuk oyun alanları, 84 metrekare fitness alanları, bin 760 metrekare bisiklet yolu, 2 bin 768 metrekare gezinti yolu yer alacak. Piknik masaları ve barbekülerle donatacağımız park alanını, 2020 yılı içerisinde hizmete sunacağız. Altyapı çalışmalarından temizlik hizmetlerine, yol yapım çalışmalarından yeşil alan çalışmalarına şehrin gelişim ve değişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla geleceğin Elazığ’ını inşa ediyoruz” diye konuştu.



Elazığ Belediyesi'nin tüm birimleriyle bayrama hazır olduğunu aktaran Şerifoğulları, "Bayram öncesinde rutin hizmetlerimizin yanı sıra tüm birimlerimizle vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeleri adına gerekli düzenleme ve hazırlık çalışmalarını gerçekleştirdik. Kurban Bayramı öncesi hayvan satış ve kesim noktalarında gerekli adımlarımızı attık. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için bayram öncesi ve bayram süresince ekiplerimizin denetimleri 24 saat esaslı devam edecek. Bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için de nöbetçi ekiplerimiz görevlerinin başında olacaktır. Vatandaşlarımız bayram süresince taleplerini, Alo 153 Beyaz Masa ile ilgili birimlerimize iletebilecekler. Yine su arıza ve kanalizasyon hizmetlerimiz ile İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz ile ilgili tüm birimlerimiz tarafından kesintisiz hizmet sürdürülecektir” diye kaydetti.

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