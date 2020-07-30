Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edilen adrese yapılan operasyonda, 667 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-07-30 17:30:49
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