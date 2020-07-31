Elazığ’da sosyal mesafeli bayram namazı

Elazığ’da Korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli olarak camilerde bayram namazı kılınırken, Vali Erkaya Yırık salgının devam ettiğini belirterek uyarıda bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da vatandaşlar, Kurban Bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu. Hep birlikte sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar, bayram namazını kıldı. Namazın ardından tekbirlerle minbere çıkan imamlar bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi.

İmamı Azam Camii'nde bayram namazına katılan Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel'de vatandaşlarla gönül selamı ile bayramlaştı.

Salgının devam ettiğini belirten Vali Erkaya Yırık, “Artmaması içinde buna dikkat göstermemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı vesilesi ile bu kurallara yüzde yüz uymuş durumda. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kurban Bayramının birinci günü. Bayramlar bizim milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, elinde var olanın dar olanı anladığı önemli günlerimiz. İnsanlarımızın kadim geleneği dolayısıyla kucaklaştığı akrabalık zincirlerinin pekiştiği güzel günlerdir. Elazığımız da sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına üst düzey uyulduğu bir bayram olsun” dedi.

Bayramların birlik ve beraberlik günü olduğun dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise “Millet olma bilincini artıran önemli günlerdir. Bu günlerde milletimize daha kenetlenerek, ziyaretler yaparak ve kimsesizleri hatırlayarak geçirmek gerek. Bu bayramı biraz buruk geçiriyoruz. Ramazan Bayramını kılamamıştık. Camilerimiz tekrar açıldı. Bayram namazını kıldık” diye konuştu.

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