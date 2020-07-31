Elazığ'da kurban keserken yaralananlar hastanelere koştu

Ahmet ÇÖTELİ-Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kurban kesimi sırasında kesici alet ve hayvanların darbeleriyle yaralananlar, hastanelere kaldırıldı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kurban kesmeye çalışırken elindeki bıçak ve satır gibi kesici aletle ya da kurbanlık darbesiyle yaralananlar, hastanelere koştu. Ambulans ve kendi imkanlarıyla hastanelere gelenler, acil servislerde tedaviye alındı.
Kurban kesimi sırasında bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söyleyen Erol Berdibek, "Kurbanı kesim yerine götürdük. Kasap 'hayvanı bekletin, elimde iş var' dedi. Hayvanı zapt edemedik, bıçağın üzerine düşüp, yaralandım. Kurban kesiminde herkes dikkat etsin" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Serhat ÖZDEMİR
2020-07-31 14:45:17
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