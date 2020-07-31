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Elazığ’da uçurumdan düşen genç yaralandı

İHA

Elazığ'da dengesini kaybederek uçurumdan düşen genç yaralandı.

Elazığ’da uçurumdan düşen genç yaralandı

Elazığ’da dengesini kaybederek uçurumdan düşen genç yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Harput Mahallesi’nde yol kenarında arkadaşıyla gezen Samet K. (15) dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştü. 20 metre sürüklendikten sonra ormanlık alana düşen genç yaralandı. Düşen gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı genç ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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