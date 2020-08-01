Vali Yırık’tan sürücülere şeker, kolonya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yırık’tan sürücülere şeker, kolonya

İHA

Vali Yırık’tan sürücülere şeker, kolonya

Kurban Bayramı dolayısıyla kentin giriş ve çıkışında görev başında olan güvenlik güçleriyle bir araya gelip bayramlaşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, aynı zamanda sürücülerinde bayramını kutlayarak şeker ve kolonya ikram etti.
Vali Erkaya Yırık, bayramın ikinci gününde kentin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Jandarma ve polis ekipleriyle muhabbet eden Vali Yırık, bayramlarını kutladı. Yol kontrol noktalarında sürücülerle de bayramlaşan Vali Yırık, şeker ve kolonya ikram etti. Ayrıca sürücüleri trafik kuralları ve Covid19’a karşı uyaran Yırık, araçtaki çocuklara kırmızı düdük verdi. Vali Yırık’a AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan eşlik etti.
Bayramın ikinci gününde kontrol noktalarında görev yapan emniyet personeli ve jandarma personelleriyle bayramlaştıklarını dile getiren Vali Yırık, “Görüyoruz ki dış illerden vatandaşlarımız ilimize geliyor. Bingöl, Tunceli, Diyarbakır ve çevre illere giden vatandaşlarımız ilimizin yolunu kullanmaktalar. Noktamızda gördük ki vatandaşlarımız ve sürücülerimiz emniyet tedbirlerine üst derecede riayet ediyor. Diğer hususlarda vatandaşlarımızın azami ölçüde riayetine şahit oluyoruz. Son günlerinde dünyada olduğu gibi artan seyrine rağmen vatandaşlarımızın pandemi kurallarına uyduğunu, maskeyi taktığını, fiziksel mesafeye riayet ettiğini ve seyahat halindeyken uyması gereken kurallara da uyduğunu görüyoruz. Bu anlamda ben tüm vatandaşlarımızı ve Elazığlı hemşerilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da kasapların kıyma mesaisi
YEREL HABERLER Elazığ'da kasapların kıyma mesaisi
Elazığ’da uçurumdan düşen genç yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ’da uçurumdan düşen genç yaralandı
Yatalak anneye işkence kamerada Oğlu tarafından işkence gören, vücudunda ve dilinde morluklar oluşan yaşlı kadın, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Yatalak anneye işkence kamerada Oğlu tarafından ...
Elazığ’da acemi kasaplar kendini kesti
YEREL HABERLER Elazığ’da acemi kasaplar kendini kesti
Elazığ'da kurban keserken yaralananlar hastanelere koştu
YEREL HABERLER Elazığ'da kurban keserken yaralananlar hastanelere ...
Konteyner kentlerde depremzede çocukların bayram sevinci
YEREL HABERLER Konteyner kentlerde depremzede çocukların bayram ...
Jandarmadan bayramda şeker ve kolonyalı uygulama
YEREL HABERLER Jandarmadan bayramda şeker ve kolonyalı uygulama
Elazığ’da sosyal mesafeli bayram namazı
YEREL HABERLER Elazığ’da sosyal mesafeli bayram namazı
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ'da bayram öncesi sıkı trafik denetimi
YEREL HABERLER Elazığ'da bayram öncesi sıkı trafik denetimi
Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Elazığ’da kapsamlı trafik uygulaması
YEREL HABERLER Elazığ’da kapsamlı trafik uygulaması
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Vali Erkaya Yırık, “Bakanlıklarımız hizmetleri esirgemiyor"
YEREL HABERLER Vali Erkaya Yırık, “Bakanlıklarımız hizmetleri ...
Elazığ'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
YEREL HABERLER Elazığ'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
Başkan Şerifoğulları, “Kentimizde yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarımız devam ediyor”
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları, “Kentimizde yaşam kalitesini ...
Kurban pazarında son gün yoğunluğu
YEREL HABERLER Kurban pazarında son gün yoğunluğu
Elazığ’da şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi
YEREL HABERLER Elazığ’da şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X