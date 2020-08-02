Elazığ’da bir sokak ve köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir sokak ve köyde, korona virüs (Covid19) görülmesi üzerine karantina süreci başlatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesi merkez Kırkpınar Mahallesi Burç Sokak ve Ağa Mezrası köyünde Covid19 görüldü. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla sokak ve köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karantina süreci başlatılan sokak ve köyün giriş çıkışlarının kapatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.