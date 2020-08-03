Elazığ’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Elazığ’da otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, ElazığDiyarbakır karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. idaresindeki 25 FD 391 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.