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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğunun gizli denizi Hazar'da bayram yoğunluğu

İHA

Elazığ'da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'ne akın etti.

Doğunun gizli denizi Hazar'da bayram yoğunluğu

Elazığ’da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü’ne akın etti.
Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyıları bayramı fırsat bilen tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle bölge iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından kente gelenlerin gözde mekanı olan İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü yoğun ilgi gördü. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü'nde tatilciler, şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan da faydalanarak hem suyun hemde tatilin keyfini çıkardı.
Hazar Gölünün çok güzel olduğunu ifade eden Zeynep Kubba, “Zaten bu Korona Virüsten sonra stres atmak için bire bir mekan. Hem çocuklarla hem de ortam değişikliği ile tatil güzel geçiyor. Hem sıcaklık, hem nem hem de virüs bayağı bir gergin geçiyordu çok şükür atlattık. Hazar Gölü çok temiz ve güzel. Kafa dinlenip rahat edilebilecek bir yer. Herkese tavsiye ederim. Batman’da göl olmadığı için en yakın yerde burası olduğu için burayı tercih ettik” dedi.
Diyarbakır’dan geldiğini dile getiren Arda Bora ise, “Diyarbakır çok sıcak ondan dolayı eğlenmeye geldik. Hava güzel ortam da güzel gölü de insanlar biraz kirletiyor ama bu konuda biraz daha dikkatli ve titiz davranırsak daha iyi olur. Yaz aylarında genellikle daha çok geliriz. Diyarbakır daha sıcak ondan dolayı buraya ailemiz ve arkadaşlarımızla birlikte serinlemeye geliriz” ifadelerini kullandı.
Malatya’dan gelen Abdullah Tugan'da“Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar gölüne geldik. Burası çok güzel bir yer. Bayramın 4’ncü günü buraya gelerek serinledik. Buranın ortamı çok güzel. Arkadaşlarımızla güzel bir ortam kurduk burada ilk sefer gelmemize rağmen beğendik. Buraya biraz daha emek sarf edilmesini talep ediyoruz. Bundan sonra sürekli buraya gelip arkadaşlarımızı da burayı tavsiye ederiz. Çok güzel bir yer.Elazığ’dan, Malatya’dan, Diyarbakır’dan ve Bingöl’den gelenler var. Çevre illerin çoğu burada o yüzden biraz daha emek sarf edilmesi gerekiyor” cümlelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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