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Elazığ'da 19 bin adetlik kalem koleksiyonu 71 yaşındaki Gazanfer Albayrak, hobi olarak 20 yılda 19 bin kalem topladı, kendi koleksiyonunu kurdu

İHA

Elazığ'da yaşayan 71 yaşındaki Gazanfer Albayrak, hobi olarak 20 yılda 19 bin kalem biriktirerek koleksiyon haline getirdi.

Elazığ'da 19 bin adetlik kalem koleksiyonu 71 yaşındaki Gazanfer Albayrak, hobi olarak 20 yılda 19 bin kalem topladı, kendi koleksiyonunu kurdu

Elazığ’da yaşayan 71 yaşındaki Gazanfer Albayrak, hobi olarak 20 yılda 19 bin kalem biriktirerek koleksiyon haline getirdi.
2 çocuk babası Gazanfer Albayrak, Fırat Üniversitesi Hastanesinde çalıştığı sıralarda doktorlarda ve çalışanlarda farklı farklı kalemler gördü. Albayrak bunun üzerine bir hevesle hobi olarak kalem koleksiyonu yapma kararı aldı. Ardından gördüğü kurşun, pilot, tükenmez ve farklı şekildeki kalemleri toplayamaya başlayan Albayrak, 20 yılda 19 bin kalem biriktirdi. Kalemleri renk, özellik ve çeşit bakımından kategorilere ayıran Albayrak, poşetleyerek muhafaza etmeye başladı. Bazen kalemlerini evinin salonuna açan Albayrak, hobisini bilenlere gösteriyor.
15 sene Fırat Üniversitesi Hastanesinde çalıştığını belirten Gazanfer Albayrak, “Bu arada kalem çeşidini çok gördüğüm için içime heves doğdu. Bende pul, kibrit kutusu, para koleksiyonları vardı. Diğerlerini kardeşim almıştı. Daha sonra ben kalem koleksiyonuna başladım. Bugüne kadar geldi. 6 sene önce son bir sayım yaptım. Sayı 19 bin taneydi. Ondan sonra daha saymadım. Bildiğim 19 bin tane. Baktım doktorlarda ve herkesin elinde değişik ve farklı kalemler var. Koleksiyonda çeşidi çok olan şeyde yapılır. Bir ara tespih koleksiyonu yapacaktım, genelde çeşit ve tür aynı olduğunu için bir arkadaş istedi ona verdim. Bende kaleme başladım. Öyle aldı yürüdü” dedi.

“Çok büyük bir zevk alıyorum”
Halen kalem toplamaya devam ettiğini aktaran Albayrak, “Gittiğim esnaftan ve herkesten alırım. Bende olmayan bir kalem olduğunda isterim. Bende olan fazla kalemi kendisi ile değiştiririm. Kalemleri genelde kategorilere ayırdım. Aynı kalemin değişik renklerini seri halde dizdim. Renk olarak da sıraladım. Mavi, siyah, sarı, yeşil olmak üzere hepsini poşetler içerisinde kategorilere ayırdım. Çok büyük bir zevk alıyorum. Boş zamanlarda bazen getirip açıyorum. Topladığım kalemleri bir poşete dolduruyorum. Daha sonra hangi kalem hangi serideyse o kalemleri serilerin içerisine yerleştiriyorum” diye konuştu.

“Benim için her biri özel”
Kalemlerle oyalandığını ve çok mutlu olduğunu aktaran Albayrak, “O kadar güzel bir zevk ki. Bende sonra artık ne olur bilemem. Çocuklarım mı alır, sevdiklerine mi dağıtırlar. Sanıyorum eski basit kalemleri atarlar. Kıymetli kalemleri atmazlar, saklarlar. Belki koleksiyonumu devam ettirler. Benim için her biri özel. Hepsinin benin için çok kıymeti var. Basit kalemlerde olsa benim için koleksiyon içeriğinde olduğu için fark etmiyor. En kıymetlisi de en kıymetsizi de benim için aynı değerde” şeklinde konuştu.

“Para verseler de vermem”
Kalemde asla taviz vermediğini dile getiren Albayrak, “Bende olan fazla kalemler var. Üzerimde taşıyorum bende olmayan kalemlerle onları değiştiriyorum. Bunu sizi alın o kalemi bana verin koleksiyon yapıyorum diyorum. Sağlık ocaklarına kadar gittiğim her yerde o şekilde değişiklik yapıyorum. Elimde ve bende olamayan kalemleri asla vermem. Para verseler de vermem. Ben satın alıyorum. Para ile aldığım çok kalemler var.Eşimde anlayış gösteriyor. Bazen yardım ediyor, beraber değerlendiriyoruz. O da biliyor tabi kıymetini ve değerini"ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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