AFAD: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (3)

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DEPREM, ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem; Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Siirt'te de hissedildi. Elazığ'da güvenlik kameraları ile cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde; deprem anında ev ve iş yerlerinde olanların dışarı çıkmaya çalıştıkları sırada yaşadıkları panik anları yer aldı.Ahmet ÇÖTELİSerhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Serhat ÖZDEMİR

2020-08-04 13:45:30



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