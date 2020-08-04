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Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

DHA

Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İstasyon Caddesi'ndeki alt geçitte meydana geldi. Abdulmelik Gürkan'ın kullandığı 06 FK 1694 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, aydınlatma direğine çarptı. Bu sırada arkadan gelen 2 hafif ticari araç ve otomobil takip mesafesini korumamaları nedeniyle çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-08-04 17:01:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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