Prof. Dr. Ercan Aksoy: Elazığ'daki depremleri yaşamaya devam edeceğiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Ercan Aksoy: Elazığ'daki depremleri yaşamaya devam edeceğiz

DHA

Prof. Dr. Ercan Aksoy: Elazığ'daki depremleri yaşamaya devam edeceğiz


Ahmet ÇÖTELİSerhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Elazığ'daki depremlerin devam edeceğini belirterek, "Kentteki depremler 2003 yılında artmaya başladı. Bu depremleri ülkemizin jeolojik konumundan dolayı yaşamaya devam edeceğiz. Bu faylar uzun süre boyunca çalışacak. Deprem olmadan yapılması gerekenlere önem vermemiz lazım. Yani sadece deprem çantası hazırlamak çözüm değil. Depreme nerede yakalanacağınızı bilemiyorsunuz" dedi.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından, yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, Elazığ ve çevresinde birçok artçı deprem meydana geldi. Bunlardan en büyüğü de 14 Haziran'da birçok şehirde hissedilen ve merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan, 1 güvenlik korucusunun da şehit olduğu 5.7 büyüklüğündeki deprem oldu. Son olarak ise 4 Ağustos günü merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da sarsıntılar oldu. 
'DOĞU ANADOLU FAY ZONU 3.5 MİLYON YILDAN BERİ VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR'
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Elazığ'da depremlerin devam edeceği uyarısında bulundu. Elazığ'ın Doğu Anadolu Fay üzerinde yer aldığını hatırlatan Aksoy, "Elazığ'da depremler 2003 yılında artmaya başladı. Bu depremleri ülkemizin jeolojik konumundan dolayı yaşamaya devam edeceğiz. Bu faylar uzun süre boyunca çalışacak. Üzerinde bulunduğumuz Doğu Anadolu Fay zonu 3.5 milyon yıldan beri varlığını sürdürüyor. Kuzey Anadolu fayı ise yaklaşık 5 milyon yıl önce oluşuyor. Sivrice çevresinde veya 24 Ocak'taki depremin olduğu bölgede Pütürge'ye doğru her gün 10'un üzerinde deprem olduğunu görüyoruz. Bunlar normal. Yani bu fayların aktif olduğunu gösteriyor. Bir de yakın zamanda büyük bir deprem yaşadık. Bunun artçıları olarak bunlar devam ediyor. Bunları gelecekteki bir depremin öncüsü olarak değerlendiremeyiz. Çünkü büyük bir deprem yaşadık ve bunun artçıları hala devam ediyor" diye konuştu.
'FAYIN ÜZERİNE BİNA YAPILMAMASI LAZIM'
Depreme dayanıklı konutların yapılmasının önemine değinen Aksoy, fayın üzerinde binaların yapılmamasına dikkat çekerek, "Zemini iyileştirebilirsiniz, depreme dayanıklı bina yapabilirsiniz ama fayın üzerine bina yapılmaması lazım. Son yıllarda deprem sonrasında, depremlere müdahale anlamında gerçekten büyük gelişmeler oldu. Bunu kabul etmek lazım ama deprem olmadan yapılması gerekenlere önem vermemiz lazım. Bunda kolaycılığa kaçmamamız lazım. Yani sadece deprem çantası hazırlamak çözüm değil. Depreme nerede yakalanacağınızı bilemiyorsunuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR, Ahmet ÇÖTELİ
2020-08-05 09:00:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ...
Dondurmacıya girdi, müşterilerin gözü önünde cinayet işledi
YEREL HABERLER Dondurmacıya girdi, müşterilerin gözü önünde cinayet ...
Elazığ’da rastgele ateş eden şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Elazığ’da rastgele ateş eden şahıs gözaltına alındı
Deprem anı Elazığ’da kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Deprem anı Elazığ’da kameralara yansıdı
AFAD: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (3)
YEREL HABERLER AFAD: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana ...
Malatya’daki deprem Elazığ’da hissedildi
YEREL HABERLER Malatya’daki deprem Elazığ’da hissedildi
Köpeklere kedi saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Köpeklere kedi saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına ...
Elazığ'da 19 bin adetlik kalem koleksiyonu 71 yaşındaki Gazanfer Albayrak, hobi olarak 20 yılda 19 bin kalem topladı, kendi koleksiyonunu kurdu
YEREL HABERLER Elazığ'da 19 bin adetlik kalem koleksiyonu 71 ...
Elazığ’da Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi
YEREL HABERLER Elazığ’da Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği Taha: “Ayasofya’da namaz kılmak istiyorum” Taha Sis, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramını kutlayarak Ayasofya-i Kebir Camii Şerif-i’nde namaz kılmak istediğini dile getirdi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği Taha: ...
Doğunun gizli denizi Hazar'da bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Doğunun gizli denizi Hazar'da bayram yoğunluğu
Elazığ’da otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Elazığ'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği depreminin raporu yayımlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği depreminin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X