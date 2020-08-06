Vali Yırık, “Tedbiri kesinlikle elden bırakmamak gerekiyor”

Vatandaşın sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Elazığ Valisi Erkaya Yırık, “Tedbiri kesinlikle elden bırakmamak gerekiyor. Dünyayı saran ve ülkemizin de etkilendiği Korona virüs salgınının etkisini en aza indirgemek için çalışıyoruz” dedi.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Erkaya Yırık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Covid19 salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar ve çalışmaların sonuçları değerlendirilirken, bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler karara bağlandı.

Covid19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutulması için tüm tedbirlerin alınarak uygulamaya geçirildiğini belirten Vali Erkaya Yırık, “Bizler hizmet için buradayız. Vatandaşlarımızın sağlığı için daha refah ve huzur içinde yaşamaları için elimizden ne geliyorsa değil daha fazlasını yapmak zorundayız. Tedbiri kesinlikle elden bırakmamak gerekiyor. Dünyayı saran ve ülkemizin de etkilendiği Korona virüs salgınının etkisini en aza indirgemek için çalışıyoruz. Bizler gerekli tedbirleri ve kararları alıyoruz. En büyük görevlerden biri de vatandaşlarımıza düşüyor. Vatandaşlarımız kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına daha fazla riayet etmeleri gerekmektedir. Alınan tedbirlere ve kararlara uyum gösterilirse, inşallah hep birlikte Korona virüs salgın sürecini başarıyla atlatırız” dedi.

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