Elazığsporlu yönetici korona virüse yakalandı

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Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Zafer Yetiş'in Korona virüs testi pozitif çıktı.

Halsizlik şikayeti ile Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Zafer Yetiş’in korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Yetiş’in serviste tedavi gördüğü öğrenildi.

Öte yandan hastaneye eşi ile birlikte başvuran Yetiş’in eşinde, korona virüs bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Zafer Yetiş’in tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği aktarıldı.

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