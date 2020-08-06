Elazığ'da otomobil, otobüs durağına daldı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Kazada, otomobilde ve durakta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, öğle saatlerinde Gazi Caddesi´ndeki öğretmenevi karşısında bulunan otobüs durağında meydana geldi. Gökhan T. (23) yönetimindeki 23 AAP 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına daldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kaza anında durakta kimsenin olmadığı belirtildi. Otomobilde ve durakta maddi hasar oluşurken, kazada kimse yaralanmadı. Kaza sonrası durağa sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-08-06 15:41:30



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