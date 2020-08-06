Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

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Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Doğukent Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.B. idaresindeki 23 EB 203 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 42 AGC 233 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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