Elazığ'da jandarmadan 'koronavirüs' denetimi

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla jandarma ekiplerince koronavirüs denetimi yapıldı. Vatandaşa hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirme yapılarak, maske ve dezenfektan verildi.
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında, 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla Elazığ'da da koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, TunceliPertek ve MalatyaElazığ yolu ile tarihi Harput Mahallesi başta olmak üzere il genelinde vatandaşa koronavirüse karşı hijyen, maske ve sosyal mesafenin önemini anlatarak, uyarıda bulundu. Dezenfektan ve maskesi olmayanların ihtiyaçları da ekiplerce temin edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-08-07 10:18:58
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