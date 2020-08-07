Jandarmadan Korona virüs denetimi

Elazığ’da jandarma ekipleri Korona virüs (Covid19) denetimi yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla Türkiye genelinde uygulanan Covid19 denetimleri, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından da yapıldı. Jandarma ekipleri, başta tarihi Harput Mahallesi olmak üzere şehrin giriş ve çıkışlarındaki yol kontrol noktalarında vatandaşları uyararak, sosyal mesafe ve maskenin önemini anlattı. Jandarma ekipleri aynı zamanda dezenfekten ikram ederek maskesi olmayan vatandaşlara maske verdi.

Uygulama da çocuklarla yakın ilgilenen jandarma ekiplerine vatandaşlar tarafından teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.