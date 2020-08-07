Elazığ'da 1050 kaçak uyarıcı hap ele geçirildi

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Ahmet ÇÖTELİSerhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda, 1050 kaçak uyarıcı hap ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmalarında, İstanbul'dan çok sayıda kaçak uyarıcı madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere, kent girişinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1050 uyarıcı hap ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Serhat ÖZDEMİR

2020-08-07 13:29:21



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