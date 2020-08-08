Belediye Başkanı Şerifoğulları’nın korana virüs testi pozitif çıktı

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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın Korana virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın çevresinde bir kişinin Covid19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test yaptıran Başkan Şerifoğulları’nın da testi pozitif çıktı. Başkan Şerifoğulları hastanede yapılan müdahalesinin ardından evine gönderildi. Şerifoğulları’nın 14 gün evinde karantina da kalacağı bildirildi.

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