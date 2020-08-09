Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Şerifoğulları: “Durumum iyi”

Korona virüs (Kovid19) testi pozitif çıkan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın çevresinde bir kişinin Kovid19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test yaptıran Başkan Şerifoğulları’nın da testi pozitif çıktı. Başkan Şerifoğulları hastanede yapılan müdahalesinin ardından evine gönderildi. Şerifoğulları’nın 14 gün evinde karantina da kalacağı bildirildi.

Sosyal medyadan durumu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Sağlığımla ilgili endişe duyup arayan, mesaj gönderen dostlarımıza, büyüklerimize ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Elhamdülillah sağlık durumumuz iyi, siz değerli hemşehrilerimin de korona virüsle mücadelede sağlığına dikkat etmelerini temenni ediyorum” dedi.

Ayrıca Başkan Şerifoğulları açıklamasında, “Değerli hemşehrilerim şükürler olsun 24 Temmuz'da, Ayasofyai Kebir Camii'nde cuma namazı kıldık. Fakat virüse yakalanmamız ile Ayasofyai Kebir Camii'nde kıldığımız namaz arasında bir bağdaştırma yapılmaya çalışılmaktadır. Doktorlarımız açıklamalarında virüsün bulaşma bulaşma zamanının 24 Temmuz'dan sonra yakın zamanda gerçekleştiğini belirtmektedirler. Bu çirkin bağdaştırmayı kınıyor asılsız haber yapmaya çalışanları da doğruluğa davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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