Eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

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Elazığ’da bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Örençay Köyü'nde müstakil eve yılan girdi. Yılanı gören ev sahipleri durumu, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, eve giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı.

Yılan, ekipler tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

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