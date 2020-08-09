Elazığ'da orman yangını

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Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karakoçan ilçesi Yoğunağaç köyü mevkiinde saat 10.30 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.FOTOĞRAFL DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2020-08-09 14:49:13



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