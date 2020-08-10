Elazığ'da odun ateşinde salça mesaisi başladı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde köylülerin odun ateşinde hazırlanan organik salça mesaisi başladı.



Baskil ilçesi Akuşağı köyünde ata tohumlarından organik olarak yetiştirilen domatesler köy kadınlarının elinde odun ateşinde sofraların vazgeçilmezi lezzetli salçalara dönüşüyor. Her yıl yaz sonunda domatesler bahçelerden özenle toplanıyor.Daha sonra domatesleri ikiye bölerek tuzlanıp, bir gün bekletilmesinin ardından odun ateşinde kaynatılıyor. Kaynatılan domatesler tepsilere dökülerek güneşte kıvama gelmesi bekleniyor.Son olarak ise kadınlar, yaptıkları salçaları kavanozlara koyarak kışa hazırlık yapıyor.



Organik olarak yetiştirdikleri domatesten elde ettikleri saçların fabrikasyon salçaya göre yoğun rağbet gördüğünü dile getiren köy sakinlerinden Mustafa Genç , "Biz kendi domatesimizi kendimiz ekip salçamızı odun ateşinde kendimiz yaparız. Fabrikasyon salça bize çok lezzetli gelmiyor. Yaptığımız salçanın lezzeti de bir başka olur. Köyümüzde bu bir gelenek haline gelmiş. Dışarıda satılan salçaların nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Hijyenik mi, değil mi bilen yok. Ata tohumlarından ektiğimiz domatesleri bahçeden topladıktan sora ikiye böldüklerini ve elleriyle ezdikten sonra bir süre tuzda bekletiyoruz. Gece sabaha kadar az tuzda bekletilen domateslerin odun ateşinde 5 saat kaynatıp güneşte kurutmaya bırakıyoruz. Atalarımızdan gördüğümüz gibi kendi salçamızı kendimiz üretiyoruz. Şehir dışındaki akrabalarımıza bile odun ateşinde yaptığımız salçadan gönderiyoruz "dedi.

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