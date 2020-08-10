Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı kamerada Dondurmacıya girip saniyeler içerisinde cep telefonunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Elazığ’da bir dondurmacı dükkanına girerek şarjdaki telefonu saniyeler içerisinde çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Bölge Sokak'ta bulunan bir dondurmacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi Celal Mercan sabah dükkanının kapısını açık bırakarak çay ocağına sipariş vermeye gitti. O esnada dükkanın boş olduğunu gören bir şahıs, dondurmacı dükkanının etrafında 2 tur attıktan sonra içeri girerek, şarjda olan bin 500 lira değerindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Dükkana geldikten sonra cep telefonunun olmadığını gören Mercan, güvenlik kameralarını inceledikten sonra çalındığını gördü. Mercan durumu polise bildirdi. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Çalınan cep telefonu fiyatının bin 500 lira civarında olduğunu ifade eden Celal Mercan’ın oğlu İbrahim Mercan, “Sabah saatlerinde çay söylemeye gittik. Dükkan da boştu. Bir kişi boş olan dükkana girerek, babamın cep telefonunu şarjdan alarak gitmiş. Güvenlik kameralarını incelediğimizde 2 veya 3 kez dükkanın önünde tur atıyor. İçeriye bakıyor. Kimse yokken de içeri giriyor. Telefon babama aitti. Polise şikayette bulunduk. Polisler, güvenlik kameralarını inceledi. Bu yaptığı yanına kalmaz” dedi.

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