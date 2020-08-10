Elazığ’da ki orman yangını söndürüldü, 150 dönüm alan zarar gördü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde dün gece kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında, yaklaşık 150 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, dün Karakoçan ilçesine bağlı Yoğunağaç ile Balcalı köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yangın büyüdü. İki noktada devam eden yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 ilk müdahale aracı, 2 arasöz, 3 iş makinesi, 2 kepçe, 2 greyder ve çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye takviye olarak Elazığ başta olmak üzere

Karakocan, Kovancılar ve Palu ilçelerinden itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekiplerin yoğun çalışması ile dün gece kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 150 dönüm meşe ormanının zarar gördüğü bildirildi.

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