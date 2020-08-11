Elazığ Belediyespor'un yeni başkanı Tuncay Kaymak oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ Belediyespor'un yeni başkanı Tuncay Kaymak oldu

İHA

– Elazığ Belediyespor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa Tuncay Kaymak seçildi.

Elazığ Belediyespor'un yeni başkanı Tuncay Kaymak oldu

– Elazığ Belediyespor’da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlığa Tuncay Kaymak seçildi.
TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor’da başkan Ahmet Toprak’ın istifası sonrası alınan karar gereği Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Elazığ Belediyespor Kulüp Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlığa Tuncay Kaymak seçildi.
Konuya ilişkin olarak Elazığ Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüzün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda başkanlığa Tuncay Kaymak seçilmiştir. Yeni başkanımız Tuncay Kaymak ve 2. Başkanımız Serkan Gündoğdu, 14 Ağustos Cuma Günü saat 14.00’te Elazığ Belediyespor Kulüp Tesisleri’nde basın mensupları ile tanışma toplantısında bir araya gelecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’daki telefon koleksiyonu görenleri hayrete düşürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’daki telefon koleksiyonu görenleri hayrete ...
Elazığ’da düğün salonları denetlendi
YEREL HABERLER Elazığ’da düğün salonları denetlendi
Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi Kız çocuğu 6’ncı kata çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan annesini, göz yaşları içerisinde izledi Aldıkları evin yapımının durdurulduğunu öğrenen kadın 6’ncı kata çıkarak intihar etmeye kalkıştı, kızı gözyaşlarıyla annesinin inmesini bekledi
YEREL HABERLER Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde ...
Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı kamerada
Elazığ’da ki orman yangını söndürüldü, 150 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Elazığ’da ki orman yangını söndürüldü, 150 dönüm alan ...
Elazığ’da minibüs ve otobüsler denetlendi
YEREL HABERLER Elazığ’da minibüs ve otobüsler denetlendi
Elazığ Sosyal Yardımlaşma, Hentbol Süper Ligi’ne davet edildi
YEREL HABERLER Elazığ Sosyal Yardımlaşma, Hentbol Süper Ligi’ne ...
Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı kamerada Dondurmacıya girip saniyeler içerisinde cep telefonunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı ...
Elazığ'da odun ateşinde salça mesaisi başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da odun ateşinde salça mesaisi başladı
Elazığ'da hortum anı kamerada
YEREL HABERLER Elazığ'da hortum anı kamerada
TAB Başkanı Şahin: "Geven balı Türkiye’nin Avrupa’ya açılan penceresi olacaktır”
YEREL HABERLER TAB Başkanı Şahin: "Geven balı Türkiye’nin Avrupa’ya ...
Elazığ’da meydana gelen hortum kamerada
YEREL HABERLER Elazığ’da meydana gelen hortum kamerada
Topladığı atık ağaç parçalarıyla mesleğine farklı bir boyut katıyor
YEREL HABERLER Topladığı atık ağaç parçalarıyla mesleğine farklı bir ...
Elazığ'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Elazığ'da orman yangını (2)
Elazığ’daki orman yangını kontrol altına alındı Elazığ’da 100 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Elazığ’daki orman yangını kontrol altına ...
Yılda 110 bin ton bal üretiyoruz, 80 binini tüketiyoruz Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin: "Kalan 30 bin balı satmamız lazım, sadece çam balı satarak bu iş olmaz"
YEREL HABERLER Yılda 110 bin ton bal üretiyoruz, 80 binini ...
Elazığ’daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor Orman Bölge Müdürü Çetiner: “Yangın 2 noktada ilerliyor. 1 nokta kontrol altına alındı”
YEREL HABERLER Elazığ’daki orman yangını kontrol altına alınmaya ...
Elazığ'da orman yangını
YEREL HABERLER Elazığ'da orman yangını
Elazığ’da orman yangını Söndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da orman yangını Söndürme çalışmaları sürüyor
Eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL HABERLER Eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Elazığ’da serinleten mekan "Buzluk Mağarası" Her yıl olduğu gibi bu senede vatandaşlar serinlemek için mağaraya gelirken, gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla turizme kazandırılmasını istedi
YEREL HABERLER Elazığ’da serinleten mekan "Buzluk Mağarası" Her yıl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X