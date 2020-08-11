Karakoçan'da çıkan yangında 3 ahır ve samanlık küle döndü

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangında 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Yüzev köyünde meydana geldi. Kuru otların alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede köyde 3 ahır ve samanlık alana sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri, ahırdaki hayvanları çıkararak, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine gelen Karakoçan Belediyesi bünyesindeki itfaiye erleri, yapılan müdahale ile alevleri kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede 3 ahır ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2020-08-11 19:36:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.