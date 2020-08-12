Elazığ İl Jandarma Komutanı Yıldız göreve başladı

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Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Albay Ali Yıldız, görevine başladı.

Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, geçtiğimiz hafta Elazığ İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.Şehre gelen ve Vali Erkaya Yırık'ı ziyaret eden Albay Yıldız bugün bugün görevine başladı.

Öte yandan Elazığ İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan İnan ise Tuğgeneralliğe terfi alarak İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atanmıştı.

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