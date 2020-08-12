Elazığ’da “Koruktan Gelen Şifa” projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da “Koruktan Gelen Şifa” projesi

İHA

Elazığ’da “Koruktan Gelen Şifa” projesi

Elazığ'da geçen sene hayata geçirilen "Koruktan Gelen Şifa” projesi kapsamında kadın çiftçiler elde ettikleri ürünlerini sergiledi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen sene ilk kez hazırlanan ve uygulanan “Koruktan Gelen Şifa” projesi kapsamında program düzenlendi. Sün köyünde düzenlenen programda kadın çiftçiler, üzümden yaptıkları içecekleri sergiledi. Programa, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Haydar Aktar, İl Özel İdaresi Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, kadın çiftçiler ve davetliler katıldı.
Devletin tüm imkanları ile çiftçilerin yanında olduklarını belirten Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, “Bu tür projeleri bakanlığımız son dönemde çok ciddi manada uygulamaya başladı. Bizim buradaki asıl amaçlarımızdan biri, bilinçli tarım yapıp, üretici verimimizi arttırarak metrekare başında en maksimum değeri almak ve rekoltemizi arttırmak. Bu salgın ve pandemi sürecinde, köylerimizin ve üretimimizin ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi gördük. Burada bizim devlet olarak yapmamız gereken en önemli işlerden biri çiftçilerimize yol göstermektir. Biz de bunu sonuna kadar yapıyoruz” dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan ise, “Üzümümüzün daha değerli kılınması, katma değeri yüksek hale gelmesi ve özellikle üretim yapan çiftçilerimizin daha fazla para kazanmaları için elimizden geldiği gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Geçen sene hazırladığımız Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’na sunduğumuz ve bakanlığımız tarafından desteklenen ‘Koruktan Gelen Şifa’ projesinin ikinci yılındayız. Bakanlığımız tarafından geçen sene fark oluşturan projeler ödülünü alan bu projemizi kadın çiftçilerimiz ile birlikte daha da geliştirmek ileriye götürmek ve büyük atölyelerle marka değer bir ürün olarak hem Türkiye'mizin hem de Dünya insanlığı sofrasına ulaştırmak için bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da Kent-Köy Projesi’nin büyük kısmı tamamlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da Kent-Köy Projesi’nin büyük kısmı tamamlandı
Aksaray Gençlikspor Kulübü TVF 2. Lig’de
YEREL HABERLER Aksaray Gençlikspor Kulübü TVF 2. Lig’de
Elazığ İl Jandarma Komutanı Yıldız göreve başladı
YEREL HABERLER Elazığ İl Jandarma Komutanı Yıldız göreve başladı
Saniyeler içinde hırsızlık kamerada Hırsızın gündüz vakti rahatlığı pes dedirtti
YEREL HABERLER Saniyeler içinde hırsızlık kamerada Hırsızın gündüz ...
3’üncü kattan atlayan zihinsel engelli genci yoldan geçen vatandaş tuttu
YEREL HABERLER 3’üncü kattan atlayan zihinsel engelli genci yoldan ...
Elazığ’da otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Elazığ’da samanlık yangını
YEREL HABERLER Elazığ’da samanlık yangını
Karakoçan'da çıkan yangında 3 ahır ve samanlık küle döndü
YEREL HABERLER Karakoçan'da çıkan yangında 3 ahır ve samanlık küle ...
İntihara teşebbüs eden genci polis ikna etti
YEREL HABERLER İntihara teşebbüs eden genci polis ikna etti
Elazığ'da, Vali Yırık'ın katılımıyla koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Elazığ'da, Vali Yırık'ın katılımıyla koronavirüs ...
Vali Yırık’dan Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Vali Yırık’dan Covid-19 denetimi
Elazığ’da ki bahçe yangını korkuttu
YEREL HABERLER Elazığ’da ki bahçe yangını korkuttu
Elazığ Belediyespor’da Teknik Direktör Tutaş görevi bıraktı
YEREL HABERLER Elazığ Belediyespor’da Teknik Direktör Tutaş görevi ...
Elazığ Belediyespor'un yeni başkanı Tuncay Kaymak oldu
YEREL HABERLER Elazığ Belediyespor'un yeni başkanı Tuncay Kaymak ...
Elazığ’daki telefon koleksiyonu görenleri hayrete düşürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’daki telefon koleksiyonu görenleri hayrete ...
Elazığ’da düğün salonları denetlendi
YEREL HABERLER Elazığ’da düğün salonları denetlendi
Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi Kız çocuğu 6’ncı kata çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan annesini, göz yaşları içerisinde izledi Aldıkları evin yapımının durdurulduğunu öğrenen kadın 6’ncı kata çıkarak intihar etmeye kalkıştı, kızı gözyaşlarıyla annesinin inmesini bekledi
YEREL HABERLER Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde ...
Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı kamerada
Elazığ’da ki orman yangını söndürüldü, 150 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Elazığ’da ki orman yangını söndürüldü, 150 dönüm alan ...
Elazığ’da minibüs ve otobüsler denetlendi
YEREL HABERLER Elazığ’da minibüs ve otobüsler denetlendi
Elazığ Sosyal Yardımlaşma, Hentbol Süper Ligi’ne davet edildi
YEREL HABERLER Elazığ Sosyal Yardımlaşma, Hentbol Süper Ligi’ne ...
Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı kamerada Dondurmacıya girip saniyeler içerisinde cep telefonunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Dondurmacıda cep telefonu hırsızlığı ...
Elazığ'da odun ateşinde salça mesaisi başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da odun ateşinde salça mesaisi başladı
Elazığ'da hortum anı kamerada
YEREL HABERLER Elazığ'da hortum anı kamerada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X