Elazığ’da “Koruktan Gelen Şifa” projesi

Elazığ'da geçen sene hayata geçirilen "Koruktan Gelen Şifa” projesi kapsamında kadın çiftçiler elde ettikleri ürünlerini sergiledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen sene ilk kez hazırlanan ve uygulanan “Koruktan Gelen Şifa” projesi kapsamında program düzenlendi. Sün köyünde düzenlenen programda kadın çiftçiler, üzümden yaptıkları içecekleri sergiledi. Programa, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Haydar Aktar, İl Özel İdaresi Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, kadın çiftçiler ve davetliler katıldı.

Devletin tüm imkanları ile çiftçilerin yanında olduklarını belirten Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, “Bu tür projeleri bakanlığımız son dönemde çok ciddi manada uygulamaya başladı. Bizim buradaki asıl amaçlarımızdan biri, bilinçli tarım yapıp, üretici verimimizi arttırarak metrekare başında en maksimum değeri almak ve rekoltemizi arttırmak. Bu salgın ve pandemi sürecinde, köylerimizin ve üretimimizin ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi gördük. Burada bizim devlet olarak yapmamız gereken en önemli işlerden biri çiftçilerimize yol göstermektir. Biz de bunu sonuna kadar yapıyoruz” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan ise, “Üzümümüzün daha değerli kılınması, katma değeri yüksek hale gelmesi ve özellikle üretim yapan çiftçilerimizin daha fazla para kazanmaları için elimizden geldiği gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Geçen sene hazırladığımız Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’na sunduğumuz ve bakanlığımız tarafından desteklenen ‘Koruktan Gelen Şifa’ projesinin ikinci yılındayız. Bakanlığımız tarafından geçen sene fark oluşturan projeler ödülünü alan bu projemizi kadın çiftçilerimiz ile birlikte daha da geliştirmek ileriye götürmek ve büyük atölyelerle marka değer bir ürün olarak hem Türkiye'mizin hem de Dünya insanlığı sofrasına ulaştırmak için bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.

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