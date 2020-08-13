Elazığ’da 1 köy karantinaya alındı

Bir karantina haberi de Burdur'dan

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı bir köy Korona virüs (Covid19) nedeniyle karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Güllüce Köyü'nde Covid19 görüldü. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından köyün giriş çıkışları kapatılarak karantina süreci başlatıldı.

Öteyandan merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde de 2 ev Covid19 nedeniyle karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.