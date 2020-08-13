(Özel haber) Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı hazırlıklara başladı Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Olcay Orak: "İyi bir ekip kurmaya çalışıyoruz" "Avrupa patentli oyuncularla temaslarımız devam ediyor"

– Yeni sezonda Eurocup ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi olmak üzere iki kulvarda mücadele edecek olan Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı hazırlıklara başladı. Başantrenörü Olcay Orak, iyi bir takım kurmaya çalıştıklarını söyledi.
Yeni sezonda Eurocup ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi olmak üzere iki kulvarda yer alacak Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, 20202021 sezonu hazırlıkları başladı. Takıma yeni katılan transferlerle yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordobeyazlılar, Başantrenör Olcay Orak yönetiminde günde çift antrenman gerçekleştiriyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.