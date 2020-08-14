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Elazığ'da kadınların kuruttuğu domatesler, dünyaya ihraç ediliyor

DHA

Elazığ'da kadınların kuruttuğu domatesler, dünyaya ihraç ediliyor


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Yurtbaşı beldesinde kadınların ellerinde kurutulan domatesler, Amerika Birleşik Devleti (ABD), İtalya ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Koronavirüs nedeniyle bu yıl 30 kişiyle üretime başlayan üretici Mehmet Tosun, firmaların talep ettiği 700 ton kurutulmuş domatesi üreterek, Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde yaşayan Mehmet Tosun, 15 yıla aşkındır kuruttuğu domatesleri, ihracatçı firmalar aralığıyla dünyaya pazarlıyor. Bünyesinde barındırdığı kadınlar tarafından dalından koparılan domateslerin yoğun bir emekle kurtulduğunu anlatan Tosun, bu yıl 700 tona yakın kurtulmuş domatesin ABD, Rusya, AB ülkeleri gibi dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini söyledi.
'YILLIK 20 BİN TON KAPASİTELİ BİR KURU DOMATES İHRACAT KOTASI VAR'
İstihdamı Diyarbakır ile Bingöl gibi kentlerden sağladığını ifade eden Tosun, "Elazığ'da bizden başka kuru domates yapabilen yok. Bizim üretim alanlarımızın dışında köylülerle sözleşmeli olarak çalışmaya çalışıyoruz. Ancak tarımsal sulama ile ilgili sıkıntılarımız oluyor. Bu yıl bir de pandemi ile ilgili sıkıntılarımız oluştu. Biz iş gücünü Diyarbakır, Bingöl gibi çevre illerden sağlıyoruz. Bu yıl pandemi sürecinde doğru olan gerek taşıma gerekse kontrol ve denetim uygulamaları dolayısıyla iş gücümüzde azalma oldu. Bu nedenle üretimimizde yavaşlama oluştu. Zamanında toplayamadık, ürün kaybımız da var. İhracatçı firmaların talebi üzerine üretim yapıyoruz. Bizden ürün isteyen ihracatçımızın teklifi ile 600-700 ton yaş domates işlemeyi düşünüyoruz'' dedi.
´20 BİN TON KAPASİTE VAR´
Bu yıl hem Ege'de hem de Doğu Anadolu'da domateste ciddi bir hastalık olduğunu söyleyen Tosun, ''Bu hastalık da bizim ürün kaybımızı etkiledi. Onun için biz 700 ton yaş domatesi üretebilir, müşterimize ulaştırabilirsek bizden iyisi yok. En fazla İtalya, Amerika, Avrupa ülkeleri, Uzakdoğu ülkeleri ve son 2 yıldır Rusya'nın da böyle bir talebe karşılık verdiğini biliyoruz. Kuru domates ekolojik olarak her yerde yapılamadığı için Türkiye ve üretim açısından iyi bir değer. Yapılması gerekiyor çünkü ihracatçılarımızın bize söylediğine göre Türkiye'nin yıllık 20 bin ton kapasiteli bir kuru domates ihracat kotası var. Türkiye bunun ancak yarısını karşılayabiliyor. Bunu 20 bin tona çıkarabilirlerse, bizde buna katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden gelen işçilerden Gülfer Uzal, "Çocuklarıma, evime katkı için buraya geliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-08-14 09:24:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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